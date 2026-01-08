مباحث الجيزة تحدد هوية المتهم بالتعدي على الفنانة منى هلا بأكتوبر

18 حجم الخط

نجحت قوات مباحث الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة في تحديد هوية المتهم بالتعدي بالسب على الفنانة منى هلا، إثر خلاف على أولوية المرور، وسيتم القبض على المتهم خلال ساعات بحسب ما أكدته المصادر.

يذكر أنه نجح فريق بحث من مباحث الجيزة تحت إشراف رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر في جمع التحريات اللازمة، وذلك عقب تقديم الفنانة منى هلا بلاغًا ضد شخص قام بالتعدي عليها بالسب، بعدما حاول الانحراف بسيارته باتجاهها أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة أكتوبر.

وأوضحت الفنانة في بلاغها أنها تعرضت للمضايقة بسبب خلاف على أولوية المرور، وحررت محضرًا رسميًا ضد المتهم قدمت فيه كافة البيانات المتعلقة بالسيارة المستخدمة في الحادث، ومن المتوقع أن يتم القبض على المتهم خلال الساعات المقبلة بعد تحديد هويته.

وقامت قوات مباحث الجيزة بتفريغ كاميرات رادار المرور والاستعلام عن البيانات التي تقدمت بها الفنانة في بلاغها.

وبناءً على التحريات التي تم جمعها، تم التعرف على تفاصيل الحادث، وأكدت المصادر أنه جارٍ ضبط المتهم للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السب والقذف طبقًا للقانون:

تقول شيرين محفوظ المحامية بالنقض، إن المادة 306 مكرر في قانون العقوبات تنص على: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبيَّنة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.



وأشارت محفوظ إلى أنه يعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وفي وقت سابق، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان ملابساتها، والاستعلام عن أرقام السيارة التي قدمتها الفنانة منى هلا بمحضر الشرطة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

