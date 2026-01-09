محافظة الجيزة: افتتاح محور عمرو بن العاص أعلى الطريق الدائري خلال العام الجاري

18 حجم الخط

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تستعد لافتتاح محور عمرو بن العاص خلال العام الجاري، باعتباره أحد المشروعات القومية الهامة التي تمثل إضافة قوية للبنية التحتية وقطاع النقل في مصر.

محور عمرو بن العاص

وأضاف أن محور عمرو بن العاص يعد من المحاور المرورية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري، وربط عدد من المناطق الحيوية بشرق وجنوب القاهرة، من بينها مدينة نصر، مصر الجديدة، المعادي، والمقطم، بما يسهم في تقليل زمن الرحلات اليومية وتحسين حركة التنقل للمواطنين، كما يساعد المحور الجديد في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسية والمحاور القديمة التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة على مدار اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة أن المشروع يقترب من مراحله النهائية، تمهيدًا للافتتاح الرسمي أمام حركة المرور خلال العام الجاري، ضمن رؤية متكاملة لتطوير الطرق ورفع كفاءتها بما يواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

ويأتي افتتاح المحور بالتزامن مع أعمال تطوير الطريق الدائري، بما يحقق تكاملًا بين المشروعات المرورية ويعزز من كفاءة شبكة النقل داخل القاهرة الكبرى.

ويمثل محور عمرو بن العاص نقلة نوعية في منظومة النقل، حيث يسهم في تحسين مستوى الأمان المروري، وتقليل معدلات الحوادث، فضلًا عن دعم الحركة الاقتصادية والتجارية من خلال تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين مختلف المناطق.

كما يعكس المشروع التزام الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

