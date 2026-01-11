الأحد 11 يناير 2026
حوادث

المشدد عامين لـ 4 أشخاص بتهمة اقتحام مقهي بـ القليوبية

محكمة جنح طوخ، فيتو
محكمة جنح طوخ، فيتو
قضت محكمة جنح طوخ بـ القليوبية السجن المشدد عامين لـ4 متهمين، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، علي خلفية اتهامهم  باقتحام مقهى في طوخ بأنبوبة غاز.

محافظ القليوبية يكلف لجنة فنية بمعاينة مبنى قديم انهار جزئيا في بنها

أخبار الحوادث اليوم: الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات غموض اختفاء فتاة طوخ.. القبض على 10 أشخاص أضرموا النيران في الشارع احتفالا برأس السنة بالإسكندرية

إيداع الطفل القاصر ياسين دار رعاية في قضية مقهي طوخ 


في نفس السياق قررت  محكمة جنح أحداث بنها بمحافظة القليوبية، إيداع الطفل القاصر ياسين، المتهم بالاشتراك مع آخرين في أحداث بلطجة وترويع المواطنين وحيازة سلاح أبيض، بدار لرعاية الأحداث في إيداع مفتوح.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بالقضايا التي يكون أحد أطرافها قاصرًا، حيث تُقيد الدعوى كجنحة أحداث مستقلة عن الجنحة الأصلية وفقًا للقانون.

المشدد عامين لـ4 متهمين لاتهامهم باقتحام مقهي بطوخ

وكانت الواقعة قد شهدت تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أربعة أشخاص على دراجات نارية يقومون بترويع عدد من المواطنين الجالسين في مقهى بقرية الدير التابعة لدائرة مركز طوخ، مستخدمين أسلحة بيضاء وأنبوبة غاز، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين صاحب المقهى، دون أن ينتج عن الواقعة إصابات بين رواد المقهى.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير الأمن، أن الأشخاص الظاهرين في المقطع هم أربعة متهمين، تم ضبطهم بعد تقنين الإجراءات وتحرير المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق معهم لمعرفة ملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قد أصدرت قرارًا بحبس المتهمين الأربعة على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة، حتى استكمال التحقيقات في القضية.

