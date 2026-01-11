التحريات: سيجارة مشتعلة تتسبب في حريق مخزن البلاستيك بأبو النمرس

18 حجم الخط

أظهرت التحريات الأولية أن حريق مخزن بلاستيك بمساحة 600 متر في طريق كرسبي بقرية زاوية أبو مسلم، دائرة مركز شرطة أبو النمرس، اندلع نتيجة سيجارة مشتعلة، ما أدى إلى امتداد النيران إلى محتويات المصنع المصنوعة من البلاستيك، والتهم الحريق كافة محتويات المصنع دون وقوع أي إصابات.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على ملابساته والتأكد مما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية وراء الواقعة.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك على مساحة 600 متر فى منطقة أبو النمرس ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية بينما تسبب فى تلفيات كبيرة بمحتويات المخزن وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مخزن بمنطقة أبو النمرس و على الفور أمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتوجيه رجال الأمن الى مكان البلاغ ومن خلال المعاينة والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع بلاستيك.

و انتقلت قوات الحماية المدنية باشراف اللواء محمد عدلى مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة

أسفر الحريق عن احتراق محتويات المخزن من المواد البلاستيكية ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.