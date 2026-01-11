ضبط عاطل بتهمة سرقة بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص بسرقة بطاريات دراجتين ناريتين من مدخل أحد العقارات بمحافظة سوهاج.

فيديو يقود الشرطة لكشف لص بطاريات الدراجات النارية بسوهاج

وتمكن فريق البحث الجنائي من تحديد مالكى الدراجتين الناريتين، وهما مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم.

وأكد المالكان قيام شخص بسرقة بطاريات الدراجة أثناء توقفهما بمدخل العقار محل سكنهما، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، له معلومات جنائية، ويقيم بذات الدائرة، وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح أبيض.

“بسرق عشان اشترى مخدر الشابو”..ضبط عاطل سرق بطاريات

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأرشد عن المسروقات المسترجعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

