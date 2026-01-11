السيطرة على حريق شب بمحرقة مخلفات طبية بمستشفى قصر العيني

18 حجم الخط

نجحت قوات الدفاع المدني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل محرقة مخلفات طبية بمستشفى قصر العيني القديم، بدائرة قسم مصر القديمة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفور تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى قصر العيني، تحركت قوات الأمن على الفور برفقة سيارتي إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأظهر الفحص أن الحريق اندلع في محرقة للمخلفات الطبية مجاورة لمبنى المستشفى، وتمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أي إصابات.

فيما يواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث.

من جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب بمخلفات بمقابر عين الصيرة بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.

وقام رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق مخالفات مقابر عين الصيرة بمصر القديمة

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمخلفات بمقابر عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

