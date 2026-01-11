تكليف النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة سقوط تلميذ بإحدى مدارس أسيوط

18 حجم الخط

كلف المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتحقيق في واقعة سقوط تلميذ بالصف الثالث الابتدائي من الدور الأول العلوي بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة أسيوط.

فيما قام المستشار محمد البطران مدير النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار مصطفى حسين السلاموني، ومحمد علي محمود – رئيس النيابة، بالانتقال لإجراء معاينة لمقر المدرسة محل الواقعة، وذلك بصحبة كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير الشؤون القانونية، ومدير المتابعة الميدانية، ومسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.

أسفرت المعاينة عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم ثلاث مدارس

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن المعاينة أسفرت عن أن المدرسة تقع ضمن مجمع تعليمي واحد يضم ثلاث مدارس، وأن واقعة السقوط حدثت عقب انتهاء التلميذ من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأثناء انتقاله إلى إحدى المدارس الأخرى الكائنة بذات المجمع، قاصدًا التوجه إلى إحدى المعلمات التي تربطه بها صلة قرابة.

كما أسفر تفريغ كاميرات المراقبة عن قيام التلميذ بالصعود عبر السلم إلى الدور الأول العلوي، ثم تسلق السور والتشبث به من الجهة الخارجية، وحال عدم تمكنه من العودة، سقط بفناء المدرسة.

هذا وقد استمعت النيابة إلى أقوال كلٍ من مدير إدارة أبنوب التعليمية، ومديرة المدرسة، ومسئول الأمن بالمدرسة محل الواقعة، واستلمت التقرير الطبي الخاص بالتلميذ، والذي تضمن إصابته ببعض الإصابات البسيطة، حيث انتظم التلميذ المذكور اليوم في أداء امتحان مادة التربية الدينية.

وعقب الانتهاء من أعمال المعاينة، قرر المستشار مصطفى حسين السلاموني استدعاء ولي أمر التلميذ المصاب لسماع أقواله وجارٍ استكمال التحقيقات.

