حريق بمصنع فرم ورق بمدينة السادات في المنوفية

شهدت المنطقة السابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اندلاع حريق هائل داخل مصنع فرم ورق، وعلى الفور تم إخطار مركز شرطة السادات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



تفاصيل البلاغ والفحص



وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة، وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق في مساحة تُقدَّر بنحو 500 متر مربع داخل تشوينه مخصصة لتخزين البلتات قبل عملية الفرم.



تدخل الحماية المدنية



ودفعت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، تحت توجيهات العميد أحمد منيع مدير الحماية المدنية، بـ5 سيارات إطفاء مدعومة بخزانات مياه، للسيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



مرحلة التبريد



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجارٍ حاليا تنفيذ أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

