محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ غلق كلي مؤقت للطريق الدائري «القوس الغربي» في الاتجاهين، وذلك لمدة 21 يومًا، ضمن أعمال رفع الكمر الخرساني الخاصة بمشروع محور عمرو بن العاص، الذي ينفذه الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى والمشرف العام على تنفيذ المشروع.



موعد الغلق

وأوضحت المحافظة أن أعمال الغلق تبدأ اعتبارًا من اليوم وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا فقط، مع إعادة فتح الطريق الدائري بكامل طاقته المرورية ورفع جميع المعدات عقب انتهاء الأعمال يوميًا.



ومن جانبه، وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الجهات المعنية بالتنسيق الكامل مع الشركة المنفذة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث أي تكدسات بمحيط الأعمال طوال فترة التنفيذ.



التحويلات المرورية

وفي هذا الإطار، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة لتسهيل حركة سير المركبات، حيث تم تحديد المسارات البديلة على النحو التالي:



للقادم من مناطق صفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي: يتم استخدام المنزل الواقع قبل تقاطع محور عمرو بن العاص مباشرة بعرض ثلاث حارات، ثم المرور من أسفل محور عمرو بن العاص، والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري بعد تجاوز منطقة الأعمال.



للقادم من طريق الإسكندرية الصحراوي في اتجاه مناطق صفط اللبن: يتم استخدام منزل محور عمرو بن العاص المستحدث المؤدي إلى منطقة منشأة البكاري، ثم المرور من أسفل المحور والصعود مرة أخرى إلى الطريق الدائري من المطلع المستحدث بمنطقة منشأة البكاري، سواء في اتجاه مناطق صفط اللبن أو محور 26 يوليو.

كما يمكن الدخول يمينًا إلى محور عمرو بن العاص والسير لمسافة نحو 500 متر، ثم الدوران من أعلى المحور من خلال فتحة مستحدثة، للعودة مرة أخرى إلى منزل محور عمرو بن العاص المؤدي إلى الطريق الدائري في اتجاه صفط اللبن.



وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسّقت مع الشركة المنفذة للأعمال على عدم بدء التنفيذ إلا بعد الانتهاء من مراجعة كافة إجراءات السلامة والمساعدات الفنية، والتي تشمل أعمال الإضاءة، والطواحين، وفواصل الحركة، والمطبات الصوتية للتهدئة، والعلامات واللوحات الإرشادية والتحذيرية، بالإضافة إلى الحواجز الخرسانية الخاصة بالتحويلات المرورية في الاتجاهين، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.

