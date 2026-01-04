أخبار الحوادث اليوم: ضبط مخالفات انتخابية من بينها رشاوى بالمحافظات.. تحرك قضائى جديد بمحاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع..إحالة 4 مسئولين بمدرسة فى الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يصطدم عمدًا بسيارة أحد الأشخاص ويهدده بإحداث تلفيات بها.
رشاوى مالية أبرزها، ضبط 8 أشخاص بتهمة مخالفة الضوابط الانتخابية (صور)
كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في مراقبة دوائر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، على مستوى محافظات مختلفة، وتمكنت من ضبط عدة حالات محاولات التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.
ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى الأقصر والبحيرة
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.
ضبط نادٍ صحي يُستخدم للأعمال المنافية للآداب في التجمع الخامس
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.
مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الادعاء باختفاء أحد الأشخاص بسبب سؤاله عن نجل شقيقته الذى توفى داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضى.
النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، وأعضاؤه، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
الداخلية تبعد أردنيا من البلاد وتحرم فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 2، الصادر في 3 يناير 2026، قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن إبعاد أردني خارج البلاد، وحرمان فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية.
طالبة فقدت وعيها 7 ساعات، إحالة 4 مسئولين بمدرسة في الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من القائمين على إدارة إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بمحافظة الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة.
مصرع طالبين وإصابة آخرين بحوادث مرورية بالحوامدية
لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع لجلسة 18 أبريل
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024، إلى جلسة 18 أبريل المقبل.
