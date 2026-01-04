أخبار الحوادث اليوم: ضبط مخالفات انتخابية من بينها رشاوى بالمحافظات.. تحرك قضائى جديد بمحاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع..إحالة 4 مسئولين بمدرسة فى الغربية للمحاكمة بسبب الإهمال 

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يصطدم عمدًا بسيارة أحد الأشخاص ويهدده بإحداث تلفيات بها.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في مراقبة دوائر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، على مستوى محافظات مختلفة، وتمكنت من ضبط عدة حالات محاولات التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لإدارته ناديا صحيا "بدون ترخيص" واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الادعاء باختفاء أحد الأشخاص بسبب سؤاله عن نجل شقيقته الذى توفى داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضى.

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، وأعضاؤه، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 2، الصادر في 3 يناير 2026، قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن إبعاد أردني خارج البلاد، وحرمان فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من القائمين على إدارة إحدى المدارس الابتدائية الكائنة بمحافظة الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 292 متهما بتنظيم داعش التجمع الخامس، في القضية رقم 1679 لسنة 2024، إلى جلسة 18 أبريل المقبل.

