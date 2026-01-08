محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

18 حجم الخط

كرم وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو الفنان الكبير محمد صبحي خلال احتفالية العيد الثاني للثقافة المصرية المقامة بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعبر محمد صبحي عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم قائلا: “عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء”.

وخلال الاحتفالية، وجّه الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته ودعمه المستمر للثقافة المصرية وعيد الثقافة المصرية، مؤكدًا أن هذه الرعاية تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بالدور المحوري للثقافة في بناء الوعي وصون الهوية الوطنية.



احتفالية عيد الثقافة

جاء ذلك في كلمة وزير الثقافة خلال احتفالية “عيد الثقافة” في نسخته الثانية، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وأُقيمت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وشهدت تكريم 104 من المبدعين المصريين في مختلف المجالات المعرفية والإبداعية.

وخلال كلمته، أعلن وزير الثقافة إطلاق مجموعة من المبادرات والمشروعات والخطط الاستراتيجية، التي تستهدف تطوير البنية الثقافية المصرية، وتعزيز العدالة الثقافية، وتفعيل مسارات التحول الرقمي، واستعادة الدور الريادي للفنون المصرية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن الاحتفاء بـ“عيد الثقافة” يُمثل مناسبة وطنية لتكريم رموز الإبداع المصري، والإعلان عن ملامح مرحلة جديدة من العمل الثقافي، مشيرًا إلى أن تكريم المبدعين هو احتفاء بقيمة العطاء ودورهم في ترسيخ مكانة الثقافة المصرية. كما وجّه التهنئة إلى جميع المكرّمين وغيرهم من رموز الفن والفكر والمعرفة.

