"الأحوال المدنية" يواصل إطلاق قوافل استخراج الوثائق المميكنة في 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إيفاد قوافل مجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات للمواطنين الراغبين في استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة، في محافظات: القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنيا – أسيوط – الدقهلية – البحيرة – المنوفية – شمال سيناء.

وأفادت بيانات القطاع بأن جهود هذه القوافل أسفرت عن استخراج 5906 بطاقات رقم قومي و23575 مصدرًا مميكنًا، مع استمرار العمل بالمحافظات المشار إليها اعتبارًا من 3 يناير 2026 لتلبية الإقبال المتزايد.

كما استمر القطاع في تلقي الاتصالات الجماهيرية عبر الأرقام المختصرة: 15340 لطلبات المواطنين، و15341 لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية جميع الطلبات وتسليم المستندات في ذات اليوم، بما أسفر عن استخراج 579 بطاقة رقم قومي و125 مصدرًا مميكنًا.

وأيضًا، تم استجابة القطاع لـ52 حالة إنسانية تشمل المرضى وكبار السن وذوي الهمم، بإيفاد مأموريات منزلية ومستشفى لتجديد بطاقاتهم، كما تم توفير خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والزائرين بالعاصمة الإدارية وعدد من النوادي الخاصة، واستفاد 220 مواطنًا ومواطنة من هذه المأموريات.

وفي المركز النموذجي، تم استقبال كبار السن وذوي الهمم لإصدار وتجديد بطاقاتهم، حيث تم استخراج 301 بطاقة لهم، في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية والجماهيرية، وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

وتأتي هذه القوافل والإجراءات ضمن جهود الوزارة لتسهيل الحصول على الخدمات الشرطية دون عناء، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

