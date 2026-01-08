الخميس 08 يناير 2026
تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف ملابسات واقعة اتهام 6 أشخاص من ملاك فيلات بكمباوند سكني بمنطقة التجمع الأول، ضد لاعبين سابقين في الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا داخل الكمباوند.

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة.

اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من 6 أشخاص من ملاك الفيلات بأحد الكمبوندات بدائرة القسم، يفيد بتضررهم من  لاعبين سابقين في الأهلي والإسماعيلي بالتسبب فى إزعاجهم.

وأضافوا ملاك الفيلات، إن اللاعبين يقومون بجلب فتايات فى أوقات متأخرة من الليل إلى الفيلا محل سكنهما وإقامة حفالات ليلية مما تسبب فى إزعاجهم المستمر.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة لكشف ملابسات البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

