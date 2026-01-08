رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

18 حجم الخط

تحتفل الطرق الصوفية ومريدو السيدة زينب رضي الله عنها هذه الأيام، بمولد السيدة زينب شقيقة الإمام الحسين رضي الله عنها، حيث جاءت السيدة زينب إلي مصر مع بقية من بقوا من آل البيت، بعد مقتل شقيقها الإمام الحسين رضي الله عنها.

ومسجد السيدة زينب مشهور ومعروف بالقاهرة، وينتهي الاحتفال بمولدها في الثالث عشر من يناير الحالي، ونسعى خلال السطور التالية أن نجيب علي السؤال الأبرز الذي يثار في كل عام عند الاحتفال بمولدها حول من هي السيدة زينب المدفونة بالقاهرة:

اختلف المؤرخون في قبر السيدة زينب الموجود بالقاهرة فيرى البعض أنها جاءت الي مصر وماتت ودفنت بها في قبرها المعروف بمسجد السيدة زينب، بينما تقول بعض المصادر أن السيدة زينب شقيقة الإمام الحسين لم تأت إلي مصر أو أنها جاءت ثم عادت ودفنت بجوار شقيقها الإمام الحسين في المملكة العربية السعودية، ويرى فريق آخر أنها دفنت بالشام بضريحها المعروف هناك والمنطقة المشهورة أيضا بالسيدة زينب في سوريا.

وترى مصادر أخرى أن السيدة زينب هي زينب بنت الإمام حسن الأنور بحسب الجدارية المكتوبة علي المسجد وبهذا فإن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها يحمل جسد أحد أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وبضعة من نسبه المبارك.

ألقاب السيدة زينب

انتشرت وتعددت ألقاب السيدة زينب، رضي الله عنها وأرضاها فهي صاحبة المقام الطاهر بقلب القاهرة ومنها:

أم هاشم: لأنها حملت لواء راية الهاشميين بعد أخيها الأمام الحسين.ويقال لأنها كانت كريمة سخية كجدها هاشم، الذي كان يطعم الحجاج، فكانت مثله، تطعم المساكين والضعفاء، ودارها كانت مأوى لكل محتاج.

صاحبة الشورى: فقد كان أبوها وأخواتها يستشيرونها، لصواب رأيها وحكمتها.

عقيلة بني هاشم: ولم توصف سيدة في جيلها أو غيره أو في آل البيت بهذا اللقب إلا السيدة زينب.

الطاهرة: فقد أطلقه عليها أخوها الإمام الحسن عندما قال لها "أنعم بك يا طاهرة، فقد شرحت حديث رسول الله الحلال بين والحرام بين".

أم العزائم: فكانت تكنى عند أهل العزم بأم العزائم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم.

أم العواجز: عندما شرفت مصر بقدومها فقد ساعدت العجزة والمساكين.

رئيسة الديوان: وعندما قدمت مصر كان الوالي وحاشيته يأتون إليها وتعقد لهم بدارها جلسات للعلم فيتفهموا الأمور الدينية في ديوانها وهي رئيسته.

السيدة: وهذا اللقب إذا أطلق بدون اسم زينب يعرف أن المقصود به السيدة زينب دونها عن أخريات من آل البيت، فهي الوحيدة المتفردة من آل البيت بهذا اللقب، فإذا ذكرت أي سيدة أخرى لا بد من أن يذكر معها اسمها كالسيدة نفيسة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة النبوية، ممن دفن وشرف تراب مصر بهن.

أما إذا أطلق لفظ "السيدة" فقط فهي ولا شك سيدتنا زينب حفيدة سيدنا وحبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم

معلومات عن السيدة زينب

السيدة زينب الكبرى رضي الله عنها:

أمها: السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول ﷺ.

أبوها: سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنه.

وجدتها: السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها.

وأخواها الشقيقان: الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

وُلدت بعد مولد الحسين بسنتين، ويقال أن كلاهما ولد في شهر شعبان، أمَّا هي ففي السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، فعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا الرسول ﷺ «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته (السيدة زينب) ومعنى زينب: الفتاة القوية المكتنزة الودودة العاقلة.

اشتهرت السيدة زينب بجمال الخِلقة والخُلُقِ، اشتهارها بالإقدام والبلاغة، وبالكرم وحسن المَشُورَةِ، والعلاقة بالله، وكثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها؛ لبُعْدِ نظرها وقوة إدراكها.

تزوجت بابن عمها عبد الله بن جعفر (الطيَّار) بن أبي طالب، وكان عبد الله هذا فارسًا شهمًا نبيلًا كريمًا، اشتهر بأنه (قطب السخاء)، وهو أول طفل ولد أثناء الهجرة الأولى بأرض الحبشة، وهو يكبُر (زينب) بخمس سنوات؛ أي إنه عاصر إشراق النبوة عشر سنوات، ومنه أنجبت ذكورًا وإناثًا، ملئوا الدنيا نورًا وفضلًا، وهم: جعفر، وعلي، وعون الكبير، ثم أم كلثوم، وأم عبد الله، وإليهم ينسب الأشراف الزَّيَانِبَة، وبعض الأشراف الجعافرة.

كان للسيدة زينب مواقفها الجريئة الخالدة مع ابن زياد ومع يزيد، وبها حمى الله فاطمة الصغرى بنت الحسين من السبي والتَّسَرِّي، وحَمَى الله عليًّا الأصغر زين العابدين من القتلِ، فانتشرت به ذرية الإمام الحسين، واستمرَّت في الثورة على الفساد ولا تزال، ولقبت زينب بلقب (بطلة كربلاء زينب).

رحلتها من المدينة إلى مصر ووفاتها:

بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، أحسُّوا بخطرها الكبير على عَرْشِهِم، فاضطروها إلى الخروج، فَأَبَتْ أن تخرج من المدينة إلا محمولة، ولكن جمهرة أهل البيت أقنعتها بالخروج، فاختارت مصر لما علمت من حب أهلها وواليها لأهل البيت.

فدخلتها في أوائل شعبان سنة 61 من الهجرة، ومعها فاطمة وسكينة وعلي أبناء الحسين، واستقبلها أهل مصر في (بُلْبَيْس) بُكَاةً معزِّين، واحتملها والي مصر (مسلمة بن مخلد الأنصاري) إلى داره بالحمراء القُصوى عند بساتين الزهري (حي السيدة الآن).

وكانت هذه المنطقة تسمى (قنطرة السباع) نسبة إلى القنطرة التي كانت على الخليج المصري وقتئذ، فأقامت بهذه الدار أقل من عام عابدة زاهدة تفقه الناس، وتفيض عليهم من أنوار النبوة، وشرائف المعرفة والبركات والأمداد، حيث توفيت في مساء الأحد (15 من رجب سنة 62هـ)، ودفنت بمخدعها وحجرتها من دار (مَسْلَمَةَ) التي أصبحت قبتها في مسجدها المعروف الآن. وقد توفيت، وهي على عصمة زوجها (عبد الله)، وأمَّا قصة طلاقها منه فكذب من وضع النواصب (خصوم أهل البيت)، أو هي على أحسن الأحوال وَهْمٌ واختلاط وتشويش على أهل البيت من المتمسلفة.

كان المسجد الزينبي الذي هو بيت أمير مصر مَسْلَمَةَ بن مخلد قائمًا على الخليج المصري، عند قنطرة على الخليج كانت تسمى (قنطرة السباع)؛ لأنها كانت مُزَيَّنَةً من جوانبها بسباع منحوتة من الحجر، ولما رُدِمَ الجزء الذي عليه القنطرة من الخليج زالت القنطرة فاتَّسَعَ الشارع، وظهر مسجد السيدة بجلالِه وتوالت التجديدات عليه، وقد أنشئ هذا المسجد في العهد الأموي، وزاره كبار المؤرِّخِين وأصحاب الرحلات.

أشعار السيدة زينب بنت علي رضي الله عنها:

مما ينسب إلى السيدة زينب بنت علي رضي الله عنها من الشعر، قولها للعراقيين، وهي محمولة وآل بيتها على الأقتاب إلى دمشق للقاء يزيد بعد مذبحة كربلاء، واستشهاد الحسين، وإهانة من بقي من أهله وأحبابه:

ماذا تقولون إن قال النبي لكم * ماذا فعلتم وأنتم آخر الأممِ

بعترتي وبأهلي بعد فرقتكم * منهم أسارى، ومنهم خُضِّبُوا بدمِ

ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم * أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي

ومما ينسب إليها بعد أن وصلت إلى مصر، قولها:

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا * فثق بالواحد الأحد العليِّ

ولا تجزع إذا ما ناب خطب * فكم للهِ من لطفٍ خفيِّ

