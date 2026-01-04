الداخلية تبعد أردنيا من البلاد وتحرم فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 2، الصادر في 3 يناير 2026، قرارات جديدة لوزارة الداخلية، بشأن إبعاد أردني خارج البلاد، وحرمان فلسطينيتين من اكتساب الجنسية المصرية.

-قرار وزارة الداخلية رقم 2185 لسنة 2025، بشأن إبعاد علي محمد فيصل يحيى، أردني الجنسية مواليد 2000، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاءت القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الداخلية رقم 222 لسنة 2025، بشأن حرمان مشيرة سليم عبد النجار، فلسطينية الجنسية مواليد فلسطين فى 1987، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها، بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.



-قرار وزارة الداخلية رقم 2223 لسنة 2025، بشأن حرمان منار إبراهيم محمد الأسطل، فلسطينية الجنسية، مواليد فلسطين فى 1980، من اكتساب الجنسية المصرية تبعا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السادسة/1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعي الأمنية.





