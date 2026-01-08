الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري السعودي، تقدم فريق الهلال على نظيره الحزم، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الخميس، في المباراة المقامة على ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

جاء هدف الهلال عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 29.

تشكيل الهلال أمام الحزم

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

ودخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بصفته متصدر جدول الترتيب الحالي برصيد 32 نقطة، حيث يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يطمح فريق الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

وتنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا عبر قنوات "ثمانية" وتطبيق "ثمانية"، الناقل لمباريات دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الهلال ضد الحزم

وأعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تكليف المعلق سليمان الشريف للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة التي ستجمع بين متصدر الدوري وفريق الحزم.

ولم يخسر الهلال في آخر 7 مباريات ضد الحزم في الدوري حيث فاز في 5 وتعادل في اثنتين.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي، تعود آخر مرةٍ فاز فيها في 10 مباريات متتالية إلى الفترة بين مايو وأكتوبر 2024؛ وهناك رقم آخر يشير إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقة (فاز في 15 وتعادل في5).

كما لم يخسر عملاق الرياض في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري المحترفين حيث فاز في 8، تعادل في مباراتين بما في ذلك فوزه في آخر 4 مباريات على التوالي.

ونجح الهلال السعودي في التسجيل في آخر 63 مباراة على أرضه بالمسابقة (مجموع 170 هدفًا).

