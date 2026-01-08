الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

الهلال
الهلال
18 حجم الخط

الدوري السعودي، تقدم فريق الهلال على نظيره الحزم، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، اليوم الخميس، في المباراة المقامة على  ملعب "المملكة أرينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

جاء هدف الهلال عن طريق سيرجي سافيتش في الدقيقة 29.

تشكيل الهلال أمام الحزم

حراسة المرمى: محمد الربيعي

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، يوسف أكتشيشيك، متعب الحربي

خط الوسط: محمد كنو، سيرجي سافيتش، روبن نيفيز

خط الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو

ودخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بصفته متصدر جدول الترتيب الحالي برصيد 32 نقطة، حيث يسعى الفريق لمواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري والابتعاد عن أقرب ملاحقيه.

في المقابل، يطمح فريق الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية وتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الحزم

وتنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصريًا عبر قنوات "ثمانية" وتطبيق "ثمانية"، الناقل لمباريات دوري روشن السعودي.

نتائج مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ18 من دوري المحترفين

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

معلق مباراة الهلال ضد الحزم

وأعلنت شبكة قنوات ثمانية عن تكليف المعلق سليمان الشريف للوصف والتعليق على أحداث هذه المواجهة التي ستجمع بين متصدر الدوري وفريق الحزم.

ولم يخسر الهلال في آخر 7 مباريات ضد الحزم في الدوري حيث فاز في 5 وتعادل في اثنتين.

وفاز فريق المدرب سيموني إنزاجي في آخر 9 مباريات في الدوري السعودي، تعود آخر مرةٍ فاز فيها في 10 مباريات متتالية إلى الفترة بين مايو وأكتوبر 2024؛ وهناك رقم آخر يشير إلى أن الهلال لم يخسر في آخر 20 مباراة بالمسابقة (فاز في 15 وتعادل في5).

كما لم يخسر عملاق الرياض في آخر 10 مباريات على أرضه بدوري المحترفين حيث فاز في 8، تعادل في مباراتين بما في ذلك فوزه في آخر 4 مباريات على التوالي.

ونجح الهلال السعودي  في التسجيل في آخر 63 مباراة على أرضه بالمسابقة (مجموع 170 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي مباراة الهلال ضد الحزم الهلال ضد الحزم أهداف مباراة الهلال ضد الحزم اخبار الدوري السعودي

مواد متعلقة

حرس الحدود يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أخبار الرياضة اليوم: حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات، موقف عمرو الجزار من الانتقال لصفوف الأهلي، لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات الجماعية لحين صرف المستحقات

مصر VS كوت ديفوار، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

أول رد من سيراميكا على شائعة القبض على فخري لاكاي بعد حادث سيارة

بوركينا فاسو تبحث عن تقليص الفارق أمام كوت ديفوار بعد مرور 70 دقيقة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية