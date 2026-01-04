بالأسماء، الداخلية تأذن لـ 17 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

18 حجم الخط

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 17 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسيات الأجنبية.

وأصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 2218 سنة 2025، بشأن الإذن لـ17مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونًا، حيث نصت المادة الأولى على الإذن للمواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم، دون الاحتفاظ بالجنسية المصرية، فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية.

تفاصيل القرار وأسماء المجنسين

تضمن القرار الإذن بالتجنس بجنسيات متعددة، من بينها الهولندية والنمساوية والألمانية واليابانية والصينية، وشمل مواطنين من محافظات مختلفة، إضافة إلى أطفال قُصّر، وفق البيانات الرسمية المعتمدة.

وضمت القائمة كل من: أشرف يوسف عامر عمر، علاء عبد الواحد عبد الجليل حسن، محمد السيد يحيى مصطفى سليمان أبوزيد، إيهاب مصطفى عبد العاطى مصطفى، أسامة جرجس منقريوس قلدس، جون إبرام يوسف أسعد، أمل محمود محمد الشاوى، غادة محمد كامل عبد المعبود عبد السلام صالح، فتحى صلاح عبد المجيد مصطفى زنباع، مجدى حسن السيد العشرى، جيومو تاو جياجين، جودى إبراهيم أحمد نصار، جنا إبراهيم أحمد نصار، خالد الشربينى أحمد إبراهيم، عبد المنعم عبده محمد كيلانى، كرم عطا عبد التواب عبد الوهاب، محمود ممدوح صالح السيد على.

