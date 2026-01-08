الخميس 08 يناير 2026
اقتصاد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الألومنيوم
سعر الألومنيوم
 تُعدّ صناعة الألومنيوم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في العالم، لما يتميز به هذا المعدن من خفة الوزن، والمتانة، ومقاومة التآكل، وسهولة التشكيل وإعادة التدوير.

 سعر الإلومنيوم اليوم 

 بلغ سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن اليوم، نحو 3,086 دولارا.

يأتى هذا طبقا لتغيرات يومية تتأثر بعوامل العرض والطلب، وقد يختلف السعر الفعلي بحسب نقاء السبيكة ومكان الشراء وظروف السوق.

محرك رئيسي للنمو الصناعي

أصبح الألومنيوم عنصرًا أساسيًا في العديد من القطاعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، والصناعات الهندسية، والنقل، والتغليف، والطاقة، ما يجعله محركًا رئيسيًا للنمو الصناعي والاقتصادي.

ومع التطور التكنولوجي وتزايد الطلب العالمي على المواد المستدامة، يواصل الألومنيوم تعزيز مكانته كخيار اقتصادي وبيئي، خاصةً في ظل قدرته العالية على إعادة التدوير دون فقدان خصائصه، الأمر الذي يدعم توجهات الدول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وتعد بورصة لندن للمعادن (LME) المرجع الرئيسي لتحديد أسعار المعادن الصناعية حول العالم، وتختلف الأسعار بشكل كبير حسب نوع سبائك الألومنيوم.

وتؤثر أي تغييرات في الإنتاج أو تعطّل المصاهر بالدول الرئيسية على الأسعار، بما في ذلك توقف الإنتاج أو تأخير الشحنات، وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار الأمريكي فيتأثر سعر المعدن بتقلبات القوة الشرائية للدولار في الأسواق العالمية.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري

سجلت  صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصري أداءً قويًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، بعد أن قفزت بنسبة 12.4% لتصل إلى 5.33 مليار دولار، مقابل 4.746 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هناك نموا لافتًا في صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 17.7%، حيث ارتفعت الصادرات إلى 591 مليون دولار مقارنة بـ 502.1 مليون دولار في أكتوبر 2024، مدفوعة بتحسن الطلب في عدد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية والأفريقية.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

