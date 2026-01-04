الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبحيرة والجيزة (صور)

ضبط 7 أشخاص بتهمة
ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية من بينها رشاوى مالية بمحافظتى البحيرة  والجيزة.

ضبط شخص في حوش عيسى بحوزة أموال قبل توزيعها على الناخبين

وكانت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة  مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخصين لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بكفر غطاطي بدائرة الهرم

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة بمنطقة كفر غطاطي وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين تمهيدًا لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة رشيد بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة حال قيادته سيارة وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. 

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.  

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة بمنطقة كفر غطاطي بطاقات الرقم القومى مركز شرطة الدلنجات مركز شرطة حوش عيسي منطقة كفر غطاطي مركز شرطة كوم حمادة مركز شرطة كوم مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة

مواد متعلقة

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى المنيا والجيزة

ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة تلفيق قضية مخدرات لشاب بمدينة نصر

ضبط 5 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر

مصرع طالبين وإصابة آخرين بحوادث مرورية بالحوامدية

الأمريكية والفرنسية أبرزها، السماح لـ 63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية

بالأسماء، الداخلية تأذن لـ 17 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، سيولة نسبية وانتظام في الحركة

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل موقعة ثمن نهائي كأس الأمم

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حسام حسن: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ولديه إصرار على حصد لقب أمم أفريقيا

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية لبحث عدد من الملفات المشتركة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية