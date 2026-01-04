ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبحيرة والجيزة (صور)

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية من بينها رشاوى مالية بمحافظتى البحيرة والجيزة.

ضبط شخص في حوش عيسى بحوزة أموال قبل توزيعها على الناخبين

وكانت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم على التصويت لصالحه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخصين لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بكفر غطاطي بدائرة الهرم

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة من ضبط (شخصين) بمحيط الدائرة بمنطقة كفر غطاطي وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين تمهيدًا لحثهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة رشيد بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة حال قيادته سيارة وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.