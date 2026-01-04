الداخلية تكشف حقيقة تلفيق قضية مخدرات لشاب بمدينة نصر

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي زعم فيه صاحبه قيام ضباط الشرطة بتلفيق قضية مخدرات لنجل الشاب بمدينة نصر.

وبالفحص والتحريات، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تعود إلى 28 ديسمبر الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط نجل الشخص المتداول في الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) متلبسًا بحيازة كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار.

وأكدت التحريات أن المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وفقًا للقانون، وعُرض على النيابة العامة التي قررت استمرار حبسه على ذمة التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة المخدرات والحفاظ على الأمن العام، وتصحيح أي معلومات مضللة قد تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

