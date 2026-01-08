الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أول قرار جمهوري في 2026

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي.

وجاء نص قرار رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2026، كالتالي: يعين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، ويعمل به من تاریخ 2026/1/1.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر قدم الرئيس السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية قرار جمهوري توجيهات رئاسية
ads

الأكثر قراءة

نادر عباسى يستلهم ذكريات الطفولة بحفل سيمفوني بدار الأوبرا

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أول قرار جمهوري في 2026

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 8-1-2026 بمنتصف التعاملات

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية