نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 3 لسنة 2026، بتعيين شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة - نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي، ويعمل به من تاریخ 2026/1/1.

وتنشر فيتو صورة نص القرار كالتالي:



وفي سياق آخر مختلف قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

