ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن بالجيزة خلال تصوير فيديو

الأحد 04 يناير 2026
حوادث

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب نتيجة قيام قائد سيارة بالسماح لأحد الأشخاص بالاستلقاء أعلى السيارة أثناء سيرها بالجيزة، وتعديه عليه حال قيامه بتصوير الواقعة.

ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن 

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ("سارية التراخيص")، وضبط قائدها ومرتكب الواقعة، وهما سائق وكهربائي مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور والموسكى. 

وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذهما الواقعة خلال احتفالهما بحفل زفاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

