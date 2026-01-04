18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب نتيجة قيام قائد سيارة بالسماح لأحد الأشخاص بالاستلقاء أعلى السيارة أثناء سيرها بالجيزة، وتعديه عليه حال قيامه بتصوير الواقعة.

ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن بالجيزة خلال تصوير فيديو

ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن

وكانت أجهزة الأمن تمكنت من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ("سارية التراخيص")، وضبط قائدها ومرتكب الواقعة، وهما سائق وكهربائي مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور والموسكى.

وبمواجهتهما اعترفا بتنفيذهما الواقعة خلال احتفالهما بحفل زفاف.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.