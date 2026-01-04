ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى الأقصر والبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال قبل توزيعها على الناخبين بالمحمودية

وفي نفس السياق، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة المحمودية بالبحيرة من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية ومركبة توك توك "بدون لوحات معدنية" والتجول بهما بمحيط الدائرة وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على مركبة التوك توك والدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

