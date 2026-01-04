الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سيدتين بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح في البحيرة

ضبط سيدتين لتوجيه
ضبط سيدتين لتوجيه الناخبين لتصويت لصالح مرشح فى حوش عيسي
18 حجم الخط

تمكنت  الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة لقيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين. 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت  النيابة العامة التحقيق. 

كشف حقيقة فيديو حصول سيدات على أموال مقابل التصويت لصالح مرشح بسوهاج 

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتحصل عدد من السيدات يستقلون سيارة ميكروباص على مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهن لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وبمواجهته اعترف بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير مقطع الفيديو خلال تواجده بإحدى المناطق والزعم بكونهم ناخبين "على خلاف الحقيقة" وذلك لرفع معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التصويت لصالح أحد المرشحين حث الناخبين على التصويت مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة مركز شرطة البلينا مركز شرطة حوش عيسي ضبط سيدتين

مواد متعلقة

مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية

ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبحيرة والجيزة (صور)

الداخلية: ضبط 24 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبي و4 أطنان دقيق مدعم بالمحافظات

"الأحوال المدنية" يواصل إطلاق قوافل استخراج الوثائق المميكنة في 10 محافظات

ضبط 7 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى المنيا والجيزة

ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة تلفيق قضية مخدرات لشاب بمدينة نصر

ضبط 5 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين بالهرم ومنشأة القناطر

الأكثر قراءة

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

النواب الجدد يبدأون استخراج كارنيه عضوية الفصل التشريعي الثالث

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات الكاميرون وجنوب أفريقيا قبل موقعة ثمن نهائي كأس الأمم

موعد مباراة منتخب مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حسام حسن: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم ولديه إصرار على حصد لقب أمم أفريقيا

وزير قطاع الأعمال يلتقي محافظ الدقهلية لبحث عدد من الملفات المشتركة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤيا المطر في المنام وعلاقتها بتحسن الظروف المعيشية

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية