ضبط سيدتين بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح في البحيرة

18 حجم الخط

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، من ضبط (سيدتين) بمحيط الدائرة لقيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كشف حقيقة فيديو حصول سيدات على أموال مقابل التصويت لصالح مرشح بسوهاج

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاء أحد الأشخاص بتحصل عدد من السيدات يستقلون سيارة ميكروباص على مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهن لصالح أحد المرشحين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وبمواجهته اعترف بإدعائه الكاذب وقيامه بتصوير مقطع الفيديو خلال تواجده بإحدى المناطق والزعم بكونهم ناخبين "على خلاف الحقيقة" وذلك لرفع معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.