النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

18 حجم الخط

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، وأعضاؤه، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وقد قدم النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته، وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

وفي وقت سابق زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بالخير والبركة والنماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.