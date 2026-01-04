الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

النيابة العامة
النيابة العامة
18 حجم الخط

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عاصم الغايش، وأعضاؤه، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.


وقد قدم النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص تمنياته، وتمنيات جميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

وفي وقت سابق زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، صباح اليوم؛ لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بالخير والبركة والنماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية الكاتدرائية المرقسية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

المزيد
الجريدة الرسمية