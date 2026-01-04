ضبط 8 أشخاص من بينهم سيدة بحوزتهم أموال وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين في عدة محافظات

18 حجم الخط

نجحت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية فى عدة محافظات من ضبط عدد من المتورطين فى محاولات التأثير على الناخبين.

البحيرة – مركز شرطة رشيد: ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

أسوان – مركز شرطة إدفو: ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

البحيرة – مركز شرطة حوش عيسى: ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية بهدف التأثير على تصويت الناخبين.

الإسكندرية – قسم أول المنتزة: ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين. كما تم ضبط إحدى السيدات فى ذات القسم وبحوزتها بطاقات الرقم القومى لأغراض مماثلة.

سوهاج – مركز شرطة البلينا: ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

المنيا – مركز شرطة ديرمواس: ضبط أحد الأشخاص بمحيط الدائرة لقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق فى جميع الوقائع، ضمن جهود وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومكافحة أى محاولات للتلاعب أو التأثير على إرادة الناخبين.

مصدر أمني يكشف حقيقة مزاعم حشد انتخابى بالبحيرة

وعلي جانب آخر،نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من منشور مدعوم بصور، زعم وجود تجمعات وحشد انتخابى بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة.

وأوضح المصدر أن الفحص أثبت أن الصور المشار إليها قديمة وتم التقاطها فى توقيت سابق لسير العملية الانتخابية، ولا تمت بصلة للوقت الحالى.

وأكد المصدر أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجى تلك الادعاءات، فى إطار مواجهة الشائعات وضبط أى محاولات لتضليل الرأى العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.