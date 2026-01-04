رشاوى مالية أبرزها، ضبط 8 أشخاص بتهمة مخالفة الضوابط الانتخابية (صور)

18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في مراقبة دوائر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، على مستوى محافظات مختلفة، وتمكنت من ضبط عدة حالات محاولات التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

الإسكندرية – قسم المنتزة ثان: ضبط سيدة وآخر أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص، وجمعهما بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحثهم على التصويت لصالح مرشح معين. وتم التحفظ على السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المنيا – مركز شرطة ملوى: ضبط قائد سيارة أجرة ظهر في مقطع فيديو يدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم مقابل مبالغ مالية، وأيضًا ضبط شخصين آخرين بحوزتهما كروت دعائية وبطاقات رقم قومي وأموال لتوزيعها على الناخبين.

الأقصر – مركز شرطة القرنة: ضبط أحد الأشخاص بحوزته بطاقات رقم قومي وأموال معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

البحيرة – مركز شرطة حوش عيسى: ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين بهدف التأثير على أصواتهم.

أسوان – مركز شرطة إدفو: ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته دفع الناخبين للتصويت لصالح مرشح، وتم التحفظ على المبالغ المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى احالة جيمع الوقائع للنيابة العامة، التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.