الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رشاوى مالية أبرزها، ضبط 8 أشخاص بتهمة مخالفة الضوابط الانتخابية (صور)

رشاوى مالية أبرزها..
رشاوى مالية أبرزها.. ضبط 8 أشخاص لمخالفة الضوابط الإنتخابية
18 حجم الخط

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في مراقبة دوائر الاقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، على مستوى محافظات مختلفة، وتمكنت من ضبط عدة حالات محاولات التأثير على الناخبين لصالح بعض المرشحين.

الإسكندرية – قسم المنتزة ثان: ضبط سيدة وآخر أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص، وجمعهما بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحثهم على التصويت لصالح مرشح معين. وتم التحفظ على السيارة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المنيا – مركز شرطة ملوى: ضبط قائد سيارة أجرة ظهر في مقطع فيديو يدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم مقابل مبالغ مالية، وأيضًا ضبط شخصين آخرين بحوزتهما كروت دعائية وبطاقات رقم قومي وأموال لتوزيعها على الناخبين.

الأقصر – مركز شرطة القرنة: ضبط أحد الأشخاص بحوزته بطاقات رقم قومي وأموال معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

البحيرة – مركز شرطة حوش عيسى: ضبط شخصين بحوزتهما مبالغ مالية لتوزيعها على الناخبين بهدف التأثير على أصواتهم.

أسوان – مركز شرطة إدفو: ضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته دفع الناخبين للتصويت لصالح مرشح، وتم التحفظ على المبالغ المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى احالة جيمع الوقائع للنيابة العامة، التي تولت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نزاهة الانتخابات ضبط الناخبين توزيع أموال كروت دعائية بطاقات رقم قومي الاسكندرية المنيا الأقصر البحيرة أسوان النيابة العامة حماية العملية الانتخابية

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أموال وكروت دعائية فى الأقصر والبحيرة

ضبط قائد سيارة ومرافقه لتعديهما على مواطن بالجيزة خلال تصوير فيديو

ضبط 8 أشخاص من بينهم سيدة بحوزتهم أموال وتوجيه الناخبين لصالح مرشحين في عدة محافظات

ضبط نادٍ صحي يُستخدم للأعمال المنافية للآداب في التجمع الخامس

ضبط سيدتين بتهمة توجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشح في البحيرة

الأمن يكشف واقعة سرقة من مسجد بالشرقية ويضبط المتهمين

مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية

ضبط 7 أشخاص بتهمة ارتكاب مخالفات انتخابية بالبحيرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي تعادل سلبي بين مانشستر يونايتد وليدز في الشوط الأول

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

أسعار الكتاكيت تقفز 8 جنيهات في بورصة الدواجن وانخفاض سعر البط المسكوفي

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الجماعة فرض كفاية أم فرض عين؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

المزيد
الجريدة الرسمية