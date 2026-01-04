الأمن يكشف واقعة سرقة من مسجد بالشرقية ويضبط المتهمين

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من داخل أحد المساجد بمحافظة الشرقية، وبداخلها عدد من أجهزة التابلت.

القبض على المتهمين بسرقة حقيبة من داخل مسجد بالشرقية



بالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد المجنى عليهم 3 طلاب مقيمين بالشرقية، وبسؤالهم أقروا أنه بتاريخ 24 ديسمبر الماضى، وأثناء تواجدهم بالمسجد لأداء الصلاة، قام أحد الأشخاص بمغافلتهم وسرقة حقيبة أحدهم وبداخلها 3 أجهزة تابلت خاصة بهم، ثم لاذ بالهرب، دون أن يقوموا بتحرير محضر بالواقعة فى حينه.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته جهاز تابلت، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإرشاده، تمكن رجال الشرطة من ضبط باقى المسروقات لدى عميلين سيئى النية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بذات الدائرة، وتم ضبطهما جميعًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

