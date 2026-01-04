الأحد 04 يناير 2026
مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية

مصدر أمني ينفي شائعة
مصدر أمني ينفي شائعة اختفاء شخص بالغربية ويكشف الحقيقة كاملة
نفى  مصدر أمني  صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن الادعاء باختفاء أحد الأشخاص بسبب سؤاله عن نجل شقيقته الذى توفى داخل أحد أقسام الشرطة بمحافظة الغربية خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح  المصدر، أنه بالفحص تبين أن الشخص المشار إليه جرى ضبطه وفقًا لإجراءات قانونية سليمة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين نهائيين، بالسجن 10سنوات فى جناية تزوير، وبالحبس1سنة فى جنحة تبديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار صحيح القانون دون أى تجاوزات.

وأكد المصدر أن ما تروجه الصفحات التابعة للجماعة الإرهابية يندرج ضمن محاولاتها المستمرة لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف إثارة البلبلة وتشويه الحقائق، فى وقت بات فيه الرأى العام واعيًا بتلك الأساليب بعد فقدانها المصداقية.

