الأمن يكشف ملابسات فيديوهات حوادث سير في شبرا الخيمة والجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد مركبة "توك توك" يصطدم عمدًا بسيارة أحد الأشخاص ويهدده بإحداث تلفيات بها.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتم تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة في الفيديو بدون لوحات وقائدها، مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

خلاف على أولوية المرور ينتهى بحادث تصادم



وأقر السائق بأن الحادثة وقعت بتاريخ 2 يناير الجاري نتيجة مشادة كلامية حول أولوية المرور، وأن الاصطدام حدث عن طريق الخطأ دون حدوث أي تلفيات، ثم غادر المكان.

وتم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

فيديو ميكروباص يسير برعونة والاصطدام بأخر فى الجيزة

وفى سياق آخر، تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد سيارة ميكروباص يسير برعونة ويصطدم بميكروباص آخر كانت تستقله إحدى السيدات.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي، وتم تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة في الفيديو، والتي كانت سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، والذي لم يكن يحمل رخصة قيادة.

وأقر السائق بأن الواقعة حدثت نتيجة انحراف الميكروباص الآخر تجاهه، وعدم تمكنه من تفادي الاصطدام، دون وقوع إصابات أو تلفيات، وأنه غادر المكان لتجنب أي مشاجرة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

