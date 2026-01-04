الأحد 04 يناير 2026
حوادث

مصرع طالبين وإصابة آخرين بحوادث مرورية بالحوامدية

لقي شابان مصرعهما، وأصيب آخرون في حادثين منفصلين بالحوامدية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حادث سيارة في الحوامدية

تلقت  مديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق السريع بالحوامدية. بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع أحد الشباب في الحال، وإصابة آخر، إلا أنه فارق الحياة عقب نقله للمستشفى متأثرا بإصاباته.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

اصطدام قطار بتوك توك

وفي حادث آخر، اصطدم قطار بتوك توك أثناء عبوره السكة الحديد  بالحوامدية، ما أدى لإصابة طالبين من مستقليه. وكشفت التحريات أن السائق عبر السكة رغم اقتراب القطار، مما تسبب في الحادث، ثم هرب من مكان الواقعة.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق التوك توك، وتحرير محضر بالواقعة، لتتولى  النيابة المختصة التحقيق.

