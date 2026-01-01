الخميس 01 يناير 2026
إصابة 14 عاملًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا الجديدة

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة المنيا
 أُصيب 14 عاملًا، اليوم، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بأحد الطرق في مدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بأحد طرق مدينة المنيا الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة المنيا

وبالفحص، تبين إصابة 14 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة من الجسم، إلى جانب الاشتباه في ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بقرى سوادة والداودية وقرية الحواصلية التابعة إداريًا لـ مركز المنيا.

جرى نقل المصابين إلى  مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

