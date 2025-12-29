الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

انهيار منزل قديم من طابقين بحي جنوب مدينة ملوي دون إصابات

انهيار منزل قديم
انهيار منزل قديم بحي جنوب مدينة ملوي
شهدت مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حادث انهيار منزل مكون طابقين وسط تواجد أمني، ودون أي إصابات بشرية. 

الأجهزة الأمنية في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بانهيار منزل قديم مكون من طابقين في حي جنوب مدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل لحماية السكان من أي مخاطر محتملة.

txt

عدم وقوع إصابات

وأوضحت المعاينة الأولية أن المنزل كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما أسفر عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما أشار شهود عيان إلى أن المبنى كان يعاني من تهالك منذ فترة طويلة.


فحص المنازل المجاورة والإجراءات الأمنية

وتستعد الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، ومنع المواطنين من الاقتراب من موقع الحادث، كما بدأ فريق الطوارئ أعمال إزالة الأنقاض ورفع آثار الانهيار.


تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر رسمي بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار متابعة الوضع لضمان سلامة المنطقة وأهالي الحي.

