انهيار منزل قديم من طابقين بحي جنوب مدينة ملوي دون إصابات

شهدت مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حادث انهيار منزل مكون طابقين وسط تواجد أمني، ودون أي إصابات بشرية.

الأجهزة الأمنية في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بانهيار منزل قديم مكون من طابقين في حي جنوب مدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني حول المنزل لحماية السكان من أي مخاطر محتملة.



عدم وقوع إصابات

وأوضحت المعاينة الأولية أن المنزل كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، ما أسفر عن عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما أشار شهود عيان إلى أن المبنى كان يعاني من تهالك منذ فترة طويلة.



فحص المنازل المجاورة والإجراءات الأمنية

وتستعد الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية، ومنع المواطنين من الاقتراب من موقع الحادث، كما بدأ فريق الطوارئ أعمال إزالة الأنقاض ورفع آثار الانهيار.



تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير محضر رسمي بالحادث، وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار متابعة الوضع لضمان سلامة المنطقة وأهالي الحي.

