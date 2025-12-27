السبت 27 ديسمبر 2025
مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا
شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة المنيا حادث تصادم بين سيارتي نقل، أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وفاة وإصابة عشرة أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا
وفاة وإصابة عشرة أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة إداريا لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

مصرع وإصابة 10 في المنيا 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى التعامل السريع مع المصابين وتبين وفاة 5 أشخاص في موقع التصادم وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة. 

مصرع 5 أشخاص في المنيا 

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما جرى إيداع الجثث داخل مشرحة المستشفيات تحت تصرف الجهات المختصة.  

أسباب الحادث 

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

