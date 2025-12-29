الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا (صور)

ضحايا تسرب الغاز
ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو
18 حجم الخط

شيع أهالي قرية بني أحمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا جثامين أب وأبنائه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم اختناقا إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على القرية بالكامل. 

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 
تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 

وسادت أجواء من الأسى والانهيار بين أهالي القرية خلال مراسم التشييع حيث ودع المشيعون الضحايا في مشهد مؤثر عكس حجم الفاجعة التي ألمت بالأسر والجيران. 

تقرير الطب الشرعي يوضح سبب الوفاة

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 
تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 

أكدت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت اختناقا بسبب تسرب غاز داخل الشقة دون وجود أي شبهة جنائية وهو ما أنهى حالة الجدل التي صاحبت الواقعة منذ وقوعها. 

تقرير الطب الشرعي في وفاة أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب في المنيا 

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 
تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 

وجاء تقرير الطب الشرعي بعد انتداب الطبيبة الشرعية بمحافظة المنيا لإجراء الصفة التشريحية على الضحايا حيث تبين أن سبب الوفاة الاختناق الناتج عن الغاز وليس هناك أي دليل على تدخل جنائي. 

قرار النيابة العامة بدفن الجثامين

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 
تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو 

أصدرت النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن الأب وأبنائه الثلاثة بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى أقوال ذويهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تسرب غاز المنيا بني أحمد الغربية وفاة أب وفاة أبناء اختناق لا شبهة جنائية تشييع جثامين الطب الشرعي النيابة العامة حادث منزلي حزن القرية مأساة أسرية تحقيقات جنازة

مواد متعلقة

الغاز سلب أرواحهم في هدوء، مأساة نهاية الأب وأبنائه الثلاثة تدمي قلوب أهالي المنيا

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب غاز بالمنيا

استدعاء الزوجة والجدة لسماع أقوالهما في وفاة أب وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب غاز في المنيا

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية (صور)

شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا

فصل التيار الكهربائي في المنيا غدا بـ قرى بني مزار بالمنيا لمدة 7 ساعات

الأكثر قراءة

كأس الأمم الأفريقية، جنوب أفريقيا وزيمبابوي يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة

مجموعة مصر، جنوب أفريقيا يتقدم على زيمبابوي 2-1 بعد مرور 70 دقيقة

جنوب أفريقيا يفوز علي زيمبابوي ويتأهل لدور الـ16 لكأس أمم إفريقيا

فرحة جماهير مصر بصدارة المجموعة في أمم إفريقيا بعد التعادل أمام أنجولا (فيديو وصور)

أول تعليق لـ ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا لـ مقر إقامة بوتين

الرقابة المالية: الخميس 1 يناير 2026 إجازة رسمية لانتهاء السنة الميلادية

إحالة البلوجر نورهان حفظي للمحكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى صحة حديث «الجنة تحت أقدام الأمهات»؟الإفتاء توضح

عالم أزهري يحذر: التعدي على الميراث تجاوز صريح لحدود الله

وزير الأوقاف يوضح كيفية مواجهة ظاهرة “الإلحاد” ويحدد أبرز أقسامه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads