تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا (صور)

شيع أهالي قرية بني أحمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا جثامين أب وأبنائه الثلاثة الذين لقوا مصرعهم اختناقا إثر تسرب غاز داخل شقتهم السكنية وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على القرية بالكامل.

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو

وسادت أجواء من الأسى والانهيار بين أهالي القرية خلال مراسم التشييع حيث ودع المشيعون الضحايا في مشهد مؤثر عكس حجم الفاجعة التي ألمت بالأسر والجيران.

تقرير الطب الشرعي يوضح سبب الوفاة

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو

أكدت التحقيقات وتقارير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت اختناقا بسبب تسرب غاز داخل الشقة دون وجود أي شبهة جنائية وهو ما أنهى حالة الجدل التي صاحبت الواقعة منذ وقوعها.

تقرير الطب الشرعي في وفاة أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب في المنيا

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو

وجاء تقرير الطب الشرعي بعد انتداب الطبيبة الشرعية بمحافظة المنيا لإجراء الصفة التشريحية على الضحايا حيث تبين أن سبب الوفاة الاختناق الناتج عن الغاز وليس هناك أي دليل على تدخل جنائي.

قرار النيابة العامة بدفن الجثامين

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا، فيتو

أصدرت النيابة العامة قرارها بالتصريح بدفن الأب وأبنائه الثلاثة بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى أقوال ذويهم.

