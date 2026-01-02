الجمعة 02 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

الجهاز القومي لتنظيم
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها وذلك غدا السبت 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

 قد يؤدي ذلك إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الكهربائية الذكية

مواد متعلقة

تنظيم الاتصالات وحماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا لتعزيز حقوق المستخدمين

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات على الهواتف المحمولة

تنظيم الاتصالات يشارك في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات WTDC2025 بأذربيجان

الأكثر قراءة

النجمة يخطف تعادلا غاليا أمام الخليج في الدوري السعودي

53 منظمة دولية تدعو إسرائيل لوقف عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

11850 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي

لاعب إنبي يثير الجدل حول مستقبله بعد تلميح غامض بشأن الانتقال إلى الأهلي

خطوات نقل ملكية عداد المياه إلكترونيا والأوراق المطلوبة

حفروا الجدار وسرقوا ملايين اليوروهات، تفاصيل جديدة عن أكبر عملية سطو على بنك ألماني (فيديو)

تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

لخلاف على الميراث، القبض على طرفي مشاجرة بالشوم والعصى في الأقصر (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

هل يمكن الربط على إنستاباي في حالة مسح رقم الفيزا عبر الاتصال بالبنك؟

تعرف على سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية

سعر الأرز اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

المزيد

انفوجراف

6 أحداث كروية عالمية مُنتظرة في 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الجهر بالبسملة في الصلاة

مفتي الجمهورية: المسجد في الإسلام منارة علمية وصرح شامل للحياة الروحية والاجتماعية

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads