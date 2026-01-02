تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثُر بعض خدماته الرقمية غدا لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن احتمالية تأثُر بعض الخدمات الرقمية التي يقدمها وذلك غدا السبت 3 يناير 2026، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نتيجة قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ببعض أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بالقرية الذكية.

قد يؤدي ذلك إلى تأثُر بعض الخدمات التالية: البوابة الرقمية لخدمات الأجهزة، وتطبيق MyNTRA، وخدمات التحقق من الأرقام على منصة مصر الرقمية ومحافظ شركات المحمول، وخدمات نقل الأرقام، وتطبيق تليفوني الخاص بمنظومة حوكمة الهاتف المحمول، على أن تعود هذه الخدمات للعمل بصورة طبيعية فور انتهاء أعمال الصيانة.

