بـ "أسعار على قد الإيد"، أماكن للاحتفال برأس السنة 2026 في المنيا

18 حجم الخط

تستقبل محافظة المنيا رأس السنة الجديدة بأجواء هادئة ومبهجة تناسب العائلات والشباب مع تنوع أماكن الخروج وانخفاض التكاليف مقارنة بمحافظات أخرى، حيث تجمع المنيا بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق والكافيهات البسيطة المطلة على النيل.

كورنيش النيل بالمنيا

يعد كورنيش النيل في المنيا من أكثر الأماكن جذبا في رأس السنة 2026، حيث يفضل الأهالي التنزه مساء والتقاط الصور مع الإضاءة والزينة، وتنتشر عربات المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة بأسعار تبدأ من عشرة جنيهات، وتصل إلى خمسين جنيها حسب الطلب.

حديقة مصر الجديدة وحديقة السلام في المنيا

توفر الحدائق العامة متنفسا مثاليا للعائلات خاصة مع الأطفال وتكلفة الدخول رمزية تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات للفرد مع إمكانية الجلوس لفترات طويلة والاستمتاع بالعروض البسيطة والألعاب المتاحة داخل الحدائق.

تل العمارنة وبني حسن في المنيا

لعشاق التاريخ يمكن زيارة المناطق الأثرية مثل قرية تل العمارنة الأثرية ومقابر بني حسن خلال فترات النهار، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين ما بين عشرين وستين جنيها مع تجربة ثقافية مميزة وزيارات منظمة.

كافيهات النيل في ملوي وسمالوط

تنتشر الكافيهات المطلة علي النيل في مراكز ملوي وسمالوط، وتقدم مشروبات ساخنة وجلسات هادئة بأسعار تبدأ من ثلاثين جنيها للمشروب وتعد خيارا مناسبا للشباب لقضاء ليلة رأس السنة بدون تكلفة مرتفعة.

السينما والمولات البسيطة في المنيا

تشهد دور السينما إقبالا في رأس السنة مع عروض أفلام جديدة، وتبدأ أسعار التذاكر من خمسين إلى ثمانين جنيها، كما توفر المولات الصغيرة أماكن للتسوق وتناول الطعام السريع.

احتفالات رأس السنة 2026 في المنيا

بهذه الخيارات تظل المنيا وجهة مناسبة للاحتفال برأس السنة 2026 بتكلفة بسيطة وتجربة ممتعة تجمع بين النيل والتاريخ والجو العائلي الهادئ.

