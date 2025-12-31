الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ "أسعار على قد الإيد"، أماكن للاحتفال برأس السنة 2026 في المنيا

أماكن الخروج في رأس
أماكن الخروج في رأس السنة بالمنيا 2026 بأسعار بسيطة
18 حجم الخط

تستقبل محافظة المنيا رأس السنة الجديدة بأجواء هادئة ومبهجة تناسب العائلات والشباب مع تنوع أماكن الخروج وانخفاض التكاليف مقارنة بمحافظات أخرى، حيث تجمع المنيا بين الطبيعة الخلابة والتاريخ العريق والكافيهات البسيطة المطلة على النيل. 

كورنيش النيل بالمنيا

يعد كورنيش النيل في المنيا من أكثر الأماكن جذبا في رأس السنة 2026، حيث يفضل الأهالي التنزه مساء والتقاط الصور مع الإضاءة والزينة، وتنتشر عربات المشروبات الساخنة والوجبات الخفيفة بأسعار تبدأ من عشرة جنيهات، وتصل إلى خمسين جنيها حسب الطلب. 

حديقة مصر الجديدة وحديقة السلام في المنيا 

توفر الحدائق العامة متنفسا مثاليا للعائلات خاصة مع الأطفال وتكلفة الدخول رمزية تتراوح بين خمسة وعشرة جنيهات للفرد مع إمكانية الجلوس لفترات طويلة والاستمتاع بالعروض البسيطة والألعاب المتاحة داخل الحدائق. 

تل العمارنة وبني حسن في المنيا 

لعشاق التاريخ يمكن زيارة المناطق الأثرية مثل قرية تل العمارنة الأثرية ومقابر بني حسن خلال فترات النهار، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين ما بين عشرين وستين جنيها مع تجربة ثقافية مميزة وزيارات منظمة. 

كافيهات النيل في ملوي وسمالوط

تنتشر الكافيهات المطلة علي النيل في مراكز ملوي وسمالوط، وتقدم مشروبات ساخنة وجلسات هادئة بأسعار تبدأ من ثلاثين جنيها للمشروب وتعد خيارا مناسبا للشباب لقضاء ليلة رأس السنة بدون تكلفة مرتفعة. 

السينما والمولات البسيطة في المنيا 

تشهد دور السينما إقبالا في رأس السنة مع عروض أفلام جديدة، وتبدأ أسعار التذاكر من خمسين إلى ثمانين جنيها، كما توفر المولات الصغيرة أماكن للتسوق وتناول الطعام السريع. 

احتفالات رأس السنة 2026 في المنيا 

بهذه الخيارات تظل المنيا وجهة مناسبة للاحتفال برأس السنة 2026 بتكلفة بسيطة وتجربة ممتعة تجمع بين النيل والتاريخ والجو العائلي الهادئ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

راس السنة 2026 في المنيا راس السنة 2026 احتفالات راس السنة في المنيا المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم احتفالات راس السنة 2026 في المنيا السينما والمولات البسيطة في المنيا كافيهات النيل في ملوي وسمالوط تل العمارنة وبني حسن في المنيا كورنيش النيل بالمنيا

مواد متعلقة

انهيار منزل قديم من طابقين بحي جنوب مدينة ملوي دون إصابات

تشييع جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب الغاز في المنيا (صور)

الغاز سلب أرواحهم في هدوء، مأساة نهاية الأب وأبنائه الثلاثة تدمي قلوب أهالي المنيا

النيابة تنتدب الطب الشرعي لتشريح جثامين أب وأبنائه الثلاثة ضحايا تسرب غاز بالمنيا

استدعاء الزوجة والجدة لسماع أقوالهما في وفاة أب وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب غاز في المنيا

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

أهالي بني مزار بالمنيا يشيعون جثمان مينا جاد ضحية الهجرة غير الشرعية (صور)

الأكثر قراءة

الصغرى تهدد مظاهر الاحتفال، درجات الحرارة يوم رأس السنة بمحافظات مصر

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين والقنوات الناقلة

لليوم الثاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم الأربعاء بالأسواق

انخفاض في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025

ضبط 79 سلاحا ناريا و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

دور الأب في دعم الأبناء وقت المذاكرة والامتحانات

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الأربعاء

السودان يتحدى بوركينا فاسو اليوم على وصافة المجموعة الخامسة بأمم إفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وأذكار تعين على التوفيق والنجاح في الامتحانات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads