مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب غاز في المنيا

شهدت إحدى قرى مركز المنيا حادثا مأساويا بعدما لقي أب وثلاثة من أبنائه مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق داخل منزلهم بسبب تسرب غاز.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على الأب وأبنائه الثلاثة متوفين داخل المسكن حيث جرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقلت قوة من الشرطة يرافقها فريق من الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة مع تحرير محضر بالحادث.

وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه مع انتظار تقرير الطب الشرعي.

