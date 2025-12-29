الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب غاز في المنيا

مصرع أب وأبنائه الثلاثة
مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا في المنيا بسبب الغاز
شهدت إحدى قرى مركز المنيا حادثا مأساويا بعدما لقي أب وثلاثة من أبنائه مصرعهم نتيجة تعرضهم للاختناق داخل منزلهم بسبب تسرب غاز.

مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا بسبب تسرب غاز داخل منزلهم في المنيا

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد بالعثور على الأب وأبنائه الثلاثة  متوفين داخل المسكن حيث جرى نقل الجثامين إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع أب وأبنائه الثلاثة اختناقا 

وانتقلت قوة من الشرطة يرافقها فريق من الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة مع تحرير محضر بالحادث. 

النيابة العامة 

وباشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه مع انتظار تقرير الطب الشرعي

