3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
كأس الأمم الإفريقية، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا، بعد تأهل الأخير لهذا الدور كثالث عن المجموعة الرابعة، التي تصدرها منتخب السنغال بـ7 نقاط ثم الكونغو الديمقراطية 7 نقاط ثم بنين 3 نقاط، وأخيرا بوتسوانا بدون نقاط. 

موعد مباراة منتخب مصر ضد بنين

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب بنين في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

تنقل مباراة مصر ضد بنين عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وبنين عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب مصر وبنين 

قناة المغربية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة «RTS1 Sénégal»

القمر الصناعي: Eutelsat 9B

التردد: 11881

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

 

 

منتخب بنين، فيتو
منتخب بنين، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء دور المجموعات

احتل منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف في الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

وفي المرتبة الثانية جاء منتخب جنوب إفريقيا بـ6 نقاط، بعد الفوز في الجولة الأولى على أنجولا 2-1 ثم الخسارة أمام مصر بهدف، ثم الفوز في لقاء اليوم على زيمبابوي 3-2.

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

 

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

