استدعاء الزوجة والجدة لسماع أقوالهما في وفاة أب وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز داخل شقة بالمنيا

قررت النيابة العامة استدعاء الزوجة والجدة للإدلاء بأقوالهما في واقعة وفاة أب وأبنائه الثلاثة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بقرية بني احمد الغربية التابعة لـ مركز المنيا.

كما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لإجراء أعمال الصفة التشريحية على جثامين الأب وأبنائه الثلاثة لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

وتبين أن الضحايا هم محمود احمد محمود 38 سنة كهربائي وأبناؤه مالك محمود أحمد 6 سنوات وأحمد محمود أحمد 12 سنة، وآية محمود أحمد 15 سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة أب وأبنائه الثلاثة نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بقرية بني احمد الغربية التابعة إداريا لمركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين وفاة الأب وأبنائه الثلاثة جميعهم من قاطني القرية

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات حول الواقعة كما كلفت الطب الشرعي بتشريح الجثامين وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

