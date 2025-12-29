الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

الغاز سلب أرواحهم في هدوء، مأساة نهاية الأب وأبنائه الثلاثة تدمي قلوب أهالي المنيا

اسعاف
اسعاف
استيقظت قرية بني أحمد الغربية في محافظة المنيا على وقع صدمة مؤلمة هزت أرجاءها، حيث وصل خبر وفاة أب وثلاثة من أبنائه داخل منزلهم دون أي صوت أو استغاثة. 

لم يكن هذا صباحًا عاديًا، بل كان بداية لحكاية مأساوية تجسدها تفاصيل اختناق الأب وأطفاله بسبب تسرب الغاز داخل الشقة، مما حول البيت الذي كان ملاذًا للأمان والراحة إلى مسرح لحادث مفجع، لم يكن أحد يتوقعه، أو يصدق تفاصيله حتى تسللت الحقيقة القاسية إلى الجميع.


منزل أغلق ابوابه على مأساة


داخل شقة سكنية بسيطة عاش محمود أحمد محمود 38 سنة كهربائي مع أبنائه الثلاثة مالك 6 سنوات وأحمد12عاما وآية 15عاما، لم يكن أحد يتخيل أن هذا المنزل سيصبح شاهدا على نهاية اسرة كاملة في لحظات 


الغاز يتسلل والأنفاس تختفي

في هدوء قاتل تسرب الغاز داخل الشقة ، ليخطف الأنفاس واحدا تلو الآخر، نام الاب مطمئنا على أطفاله ولم يستيقظوا جميعا مرة أخرى لتتحول ساعات الليل إلى وداع أخير بلا كلمات
 

القلق يكشف السر الصادم


مع تأخر خروج أفراد الأسرة بدأت الشكوك والقلق يتصاعد، حتى تم فتح الشقة لتنكشف الحقيقة المفجعة، ويكتشف الجميع أن الصمت لم يكن هدوء نوم بل اختناق أنهى حياة 4 أرواح دفعة واحدة.


بلاغ وتحرك عاجل دون جدوى


تلقت الاجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، لكن كل المحاولات جاءت متأخرة، حيث تبين وفاة الأب وأبنائه الثلاثة داخل المنزل. 


انهيار الزوجة والجدة أمام الفاجعة


تلقت الزوجة والجدة الخبر كالصاعقة وسط حالة من الانهيار والبكاء بين أهالي القرية الذين تجمعوا في صمت، عاجزين عن تصديق ما حدث لأسرة كانت بينهم بالأمس القريب. 


قرارات النيابة وتحقيقات موسعة


قررت النيابة العامة استدعاء الزوجة والجدة للإدلاء بأقوالهما، كما قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثامين الأب وأبنائه الثلاثة لبيان أسباب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات. 


أسماء الضحايا 

الضحايا هم محمود احمد محمود 38 سنة كهربائي، وأبناؤه مالك محمود أحمد 6 سنوات، وأحمد محمود أحمد 12 سنة، وآية محمود أحمد 15 سنة.

