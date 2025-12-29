أخبار مصر: منتخب مصر يواجه أنجولا، أسعار إكسسوارات احتفالات الكريسماس، الصحة تكشف خطورة إهمال علاج الإنفلونزا، خريطة سقوط الأمطار اليوم

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت وزارة الإسكان عن ارتفاع عدد جهات التمويل العقاري من 4 بنوك في 2014 إلى 31 بنكا وشركة في 2025، وارتفع متوسط التمويل الممنوح للمستفيد من 43 ألف جنيه في 2014، إلى 152 ألف جنيه في 2025، وارتفعت التمويلات العقارية من 20 مليون جنيه في عام 2014 إلى 104 مليارات جنيه في 2025.

أكد الدكتور وجدي أمين، رئيس الإدارة المركزية لأمراض الصدر، بوزارة الصحة أن الإنفلونزا من أبرز أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية، مشيرًا إلى أن الفيروسات المسببة لها متعددة، إلا أن فيروسي الإنفلونزا A وB هما الأكثر انتشارًا بين البشر.

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على شرق الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة- كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن دور روسي في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد النجاح في وقف الحرب بين البلدين.

أكد السياسي البارز ووزير السياحة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج إلى مجموعة من الأمور الأساسية لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق أثر حقيقي على المواطن، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يكتمل بمجرد توقيع الصفقات أو نقل الملكية، بل يبدأ فعليًا مع مرحلة الإنتاج والتشغيل.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره منتخب أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

أكد محمد عثمان محافظ اللاذقية، اليوم الإثنين، السيطرة على الاشتباكات وتعزيز قوى الأمن ونشر دوريات إضافية في المحافظة، على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة "الساحل السوري".

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم حيث من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تغزر أحيانا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحرى، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء ومدن القناة وخليج السويس ويكون هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.

اقي 3 أيام وتبدأ احتفالات رأس السنة الميلادية، إذ تقام من أجلها مختلف الحفلات سواء الكبيرة في الفنادق والقاعات المخصصة للاحتفالات، أو العائلية في المنازل التي تتميز بإكسسوارات مميزة بأعياد الكريسماس، منها طاقية بابا نويل الشهيرة والماسك والنظارة، حيث تفضل السيدات شراء هذه الإكسسوارات قبل الاحتفال بأيام معدودة.

أنهت الهيئة القومية للأنفاق بنجاح تجارب التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل وتستعد الهيئة بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن التشغيل الرسمي بالركاب خلال الأيام القادمة.

تنظر اليوم الإثنين محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة التيك توكر مداهم، بتهمة نشر فيديوهات خادشة وغسل مبالغ مالية بلغت نحو 65 مليون جنيه، حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تُمثل الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

شب حريق في دار ‌للمسنين بمدينة مانادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، حسبما نقلت وكالة الأنباء ‌الرسمية (أنتارا)، الإثنين.

أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها البالغة بعد العرض الخاص لفيلمها الملحد، والمقرر انطلاق عرضه فى السينمات الأربعاء المقبل وسط حالة ترقب كبيرة من الجمهور، وذلك بعد الجدل الذى أثير حوله وتأجيل عرضه لفترة طويلة.

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، رفع حالة الاستعداد والطوارئ بمعظم مناطق حي الجناين، بالتزامن مع تنفيذ أعمال فنية تتطلب قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق لمدة 12 ساعة.

سجلت أسعار الزيت اليوم الإثنين، انخفاضًا ملحوظًا، شمل سعر لتر الزيت عباد الشمس والذرة، بانخفاضات تراوحت بين 6 و11 جنيهًا، فما أحدث أسعار زجاجة الزيت اليوم؟.

تقام اليوم الإثنين 29-12-2025 عدد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر وأنجولا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ولقاء المغرب وزامبيا.

لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 98 آخرون بانحراف قطار ترانس إيستميكو" عن مساره مساء أمس الأحد في ولاية أواكساكا جنوب المكسيك، وفقا لما أعلنته سلطات البلاد.

سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أكد السياسي البارز ووزير السياحة والصناعة الأسبق، منير فخري عبد النور، أن عام 2026 سيكون عامًا صعبًا سياسيًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة تشمل الأوضاع في ليبيا والسودان وغزة وصومالي لاند، وهي خريطة جديدة تحيط بالبلاد وتستلزم مواجهة المخاطر بروح الوحدة الوطنية والمشاركة الشعبية الفاعلة.

قال ‌كيريل ​دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير ‌بوتين، إن العالم "‌يشيد بالجهود" التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام، وذلك بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

شدد قانون العمل الجديد على تجريم أي شكل من أشكال العنف داخل مواقع العمل، سواء كان عنفا لفظيا أو جسديا أو نفسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.