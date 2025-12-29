تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

18 حجم الخط

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة للإعلان عن وظائف جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بشأن وظائف في المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

وسيتم التعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، وذلك بهدف دعم المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

الاستعانة بأطباء بيطريين جدد

وأكد حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الاتفاق على تنفيذ المسابقة للاستعانة بأطباء بيطريين جدد، يعكس نهج التنسيق المؤسسي بين الجهاز والوزارات المعنية، بما يضمن التخطيط المسبق لتدبير الاحتياجات من الموارد البشرية، وفق أسس علمية وتنظيمية واضحة.

شروط شغل وظائف أطباء بيطريين

وتتضمن المسابقة الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين للعمل بمختلف محافظات الجمهورية، ويشترط للتقدم ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس الطب البيطري، وبحد أدنى تقدير عام "جيد".

ومن المقرر أن تنشر بوابة الوظائف الحكومية المسابقة على موقعها الإلكتروني خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتضمن الإعلان التفاصيل الخاصة بشروط التقديم ومواعيده، وذلك في إطار التنظيم والتنسيق المعتاد بين الجهات المختصة.

الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد

وعقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعا لبحث الإجراءات النهائية والآليات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع أكثر من 4500 طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، وذلك بهدف دعم المنظومة البيطرية في كافة محافظات الجمهورية.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية الثروة الحيوانية كأحد ركائز الأمن الغذائي القومي، فضلا عن تحسين جودة الخدمات البيطرية المقدمة للمربين بمختلف المحافظات، بما ينعكس إيجابًا على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

