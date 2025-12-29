الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها مصر وأنجولا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

مواعيد مباريات اليوم الاثنين، تقام اليوم الإثنين 29-12-2025 عدد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر وأنجولا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ولقاء المغرب وزامبيا.


مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة


أنجولا ضد  مصر – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساء - beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر ضد مالي – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 2

زامبيا ضد المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1


مواعيد مباريات الدوري السعودي


الخليج ضد الفتح – 4.35 مساء

الرياض ضد الحزم – 7.30 مساء

التعاون ضد النجمة – 7.30 مساء


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة


روما ضد جنوى – 9.45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري القطري


الشمال ضد السد – 4.30 مساء

الأهلي ضد أم صلال – 6.30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي


اتحاد كلباء ضد الجزيرة – 2.50 مساء

الظفرة ضد بني ياس – 5.45 مساء

 

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة  أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر أمام  منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا 

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا أنجولا ضد مصر زامبيا ضد المغرب كأس أمم أفريقيا 2025 أمم إفريقيا موعد مباراة مصر وأنجولا

مواد متعلقة

اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025

كأس مصر، الزمالك يواصل تقدمه على بلدية المحلة بعد مرور 60 دقيقة

كأس مصر، الزمالك يفك شفرة بلدية المحلة بهدف التقدم في الشوط الأول

كأس مصر، التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وبلدية المحلة بعد مرور 30 دقيقة

كأس مصر، التعادل السلبي يسيطر على مباراة الزمالك وبلدية المحلة بعد مرور 15 دقيقة

تأجيل مباراة حرس الحدود ضد سموحة في كأس مصر

تشكيل إنبي أمام البنك الأهلي في كأس مصر 

مصطفى شلبي يقود البنك الأهلي لمواجهة إنبي فى كأس مصر 

الأكثر قراءة

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 18

شهامة شاب تنقذ قرية الحصاينة بالدقهلية من كارثة محققة

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

أول رد فعل روسي على اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن حرب أوكرانيا

سعر جرام الفضة مساء اليوم الأحد بالصاغة

برودة شديدة ليلا، حالة الطقس اليوم الإثنين

ماس كهربائي وراء حريق مطعم شهير بالقطامية

خدمات

المزيد

53 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads