أبرزها مصر وأنجولا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين، تقام اليوم الإثنين 29-12-2025 عدد من المباريات في مختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة منتخب مصر وأنجولا ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ولقاء المغرب وزامبيا.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة



أنجولا ضد مصر – 6 مساء – beIN Sports HD MAX 1

زيمبابوي ضد جنوب أفريقيا – 6 مساء - beIN Sports HD MAX 2

جزر القمر ضد مالي – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 2

زامبيا ضد المغرب – 9 مساء - beIN Sports HD MAX 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي



الخليج ضد الفتح – 4.35 مساء

الرياض ضد الحزم – 7.30 مساء

التعاون ضد النجمة – 7.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



روما ضد جنوى – 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطري



الشمال ضد السد – 4.30 مساء

الأهلي ضد أم صلال – 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



اتحاد كلباء ضد الجزيرة – 2.50 مساء

الظفرة ضد بني ياس – 5.45 مساء

موعد مباراة مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة أنجولا في الجولة الختامية بدور المجموعات لحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب أنجولا، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

تنقل مباراة مصر وأنجولا عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

وسوف يتم بث مباراة مصر وأنجولا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

