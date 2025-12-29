ترامب يكشف عن دور روسي في إعادة إعمار أوكرانيا

18 حجم الخط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن دور روسي في عملية إعادة إعمار أوكرانيا بعد النجاح في وقف الحرب بين البلدين.

وقال الرئيس ترامب، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا ستشارك في إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف ترامب أن "هناك منافع اقتصادية كبيرة لأوكرانيا في خطة السلام"، مؤكدًا أن الرئيسان الروسي والأوكراني "يريدان إنهاء الحرب".

وأعلن ترامب قرب التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، قائلًا إن ذلك "يقترب أكثر من أي وقت مضى"، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن أمام بضعة أسابيع لإنهاء حرب أوكرانيا إذا سار الأمر على ما يرام. تم إحراز تقدم كبير في المحادثات".



وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، قد أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس دونالد ترامب متفقان على أن وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا بذريعة الاستفتاء لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

وأضاف أوشاكوف: "يتفق رئيسا روسيا والولايات المتحدة عموما على أن وقف إطلاق النار المؤقت الذي اقترحه الأوكرانيون والأوروبيون بذريعة التحضير للاستفتاء أو بذريعة أخرى لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وقد يؤدي إلى استئناف الأعمال القتالية".



وأكد أوشاكوف أن "وقف إطلاق النار النهائي يتطلب من كييف اتخاذ قرار سياسي بشأن دونباس".

وتابع: "لإنهاء هذه العمليات نهائيا، يلزم اتخاذ قرار سياسي جريء ومسؤول، أولا وقبل كل شيء، من جانب كييف، بما يتماشى مع العمل الجاري، ومن المنطقي أن يتخذ النظام الأوكراني هذا القرار بشأن دونباس دون تأخير، نظرا لتطورات الوضع على خطوط المواجهة".

