أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشأن التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن أحد الحكام المصريين.

وهاجم جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، الحكم الدولي أمين عمر بعد توديع فلسطين منافسات كأس العرب أمام السعودية في البطولة التي أقيمت في قطر وتوج بها المغرب على حساب الأردن.

وأكد اتحاد الكرة في بيانه حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام والتعاون المتبادل بين جميع الاتحادات الشقيقة واستغرابه من التصريحات.

وفي الوقت ذاته، أعرب الاتحاد المصري عن رفضه التام لما ورد في هذه التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات، كما يعرب عن استنكاره لما تضمنته هذه التصريحات بحق أحد أفضل الحكام المصريين، ممن يحظون بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وتقديره.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته الكاملة في الحكم المصري وكفاءته المهنية ونزاهته، وهي ثقة تستند إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي.

وفي الختام، أهاب الاتحاد المصري لكرة القدم بالأشقاء مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تسمو فوق أي تصريحات شعبوية، وبما يسهم في تعزيز التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم.

انتقاد أمين عمر

جدير بالذكر أن محلل أداء منتخب فلسطين، طارق عاشور، وجه في وقت سابق نقد لاذع على الحكم المصري أمين عمر، عقب خسارة منتخب بلاده أمام السعودية في ربع نهائي كأس العرب.

وشهدت مباراة السعودية وفلسطين احتساب أمين عمر ركلة جزاء لمصلحة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، إثر عرقلة من المدافع محمد صالح، ليترجمها بنجاح فراس البريكان إلى هدف في الشباك.

كما أحتسب أمين عمر ركلة جزاء ثانية للسعودية بعد لمسة يد على محمد صالح في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، إلا أن تقنية الفيديو ألغت القرار لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ووصف طارق عاشور في تصريحاته لقناة "الكاس"، أمين عمر حكم مباراة فلسطين والسعودية بأنه لم يكن موفقًا في أي قرار في المباراة.

وشدد عاشور: "كنت معارضًا سابقًا لفكرة تعيين حكام أجانب، لكنني الآن أعتذر عن ذلك، إذ لا يمكن لحكم من المنطقة العربية أن يدير مباراة بهذه التعقيدات".

وأتم محلل الأداء تصريحاته قائلًا: "حكم المباراة كان النجم الحقيقي الأول للقاء".



فلسطين تودع كأس العرب

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب بعد الخسارة أمام المنتخب السعودي في ربع نهائي كأس العرب بهدفين مقابل هدف واحد بعد امتداد المباراة إلي الوقت الإضافي.

