مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا

18 حجم الخط

شب حريق في دار ‌للمسنين بمدينة مانادو في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا، حسبما نقلت وكالة الأنباء ‌الرسمية (أنتارا)، الإثنين.

وقال المسؤول في الشرطة عالم ‌شاه ​بي حسيبوان، إن الحريق في دار "ويردا داماي" للمسنين تم إخماده أخيرا في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح المسئول أن السلطات لا تزال تحقق في سبب اندلاعه.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "مترو تي في" ⁠الإخبارية، الحريق وهو يلتهم الدار، محولا سماء الليل إلى اللون البرتقالي، وظهر سكان وهم يساعدون أحد ‌المسنين على الخروج من المبنى المحترق.

وقال جيمي روتينسولو رئيس قسم الإطفاء في ‌مانادو للقناة الإخبارية، إن نزلاء الدار كانوا محاصرين داخل المبنى، مضيفا أن 3 أشخاص آخرين أصيبوا ⁠بحروق.

ومنذ أيام ذكرت السلطات المحلية فى إندونيسيا أن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حادث حافلة عند تقاطع مخرج طريق "كرابياك" السريع في مدينة سمارانج بمقاطعة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

ووفقا لمكتب البحث والإنقاذ في سمارانج، أفادت التقارير أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة عالية عندما فقد السائق السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز الطريق وانقلابها.

وقال بوديونو، رئيس مكتب البحث والإنقاذ في سمارانج: "كانت عملية الإخلاء صعبة للغاية لأن بعض الضحايا كانوا محاصرين داخل الحافلة، وكان الوصول إليهم صعبا بسبب الزجاج المحطم".

وأضاف: "اضطر أفراد الإنقاذ إلى دخول الحافلة المنقلبة، وفتح ممر للوصول إلى الضحايا وإجلائهم بحذر شديد".

وأكد مكتب البحث والإنقاذ أنه تم إخلاء جميع الضحايا بنجاح ونقلهم إلى المستشفيات المحلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.