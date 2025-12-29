رفع حالة الطوارئ بالسويس تزامنًا مع انقطاع المياه 12 ساعة

18 حجم الخط

أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، رفع حالة الاستعداد والطوارئ بمعظم مناطق حي الجناين، بالتزامن مع تنفيذ أعمال فنية تتطلب قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق لمدة 12 ساعة.



وقالت المحافظة إنه جرى التنسيق الكامل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقطاع السويس لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق التي سيتم قطع الخدمة عنها كليًا، وكذلك المناطق التي ستتأثر بضعف المياه، لحين الانتهاء من الأعمال الجارية وعودة الضخ بشكل طبيعي.

وأوضح المصدر أن اللواء دكتور طارق حامد الشاذلي محافظ السويس وجّه بالتنسيق الفوري مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وكافة مديريات الخدمات، لضمان التعامل السريع مع أي طارئ، وتأمين احتياجات المراكز الطبية والمستشفيات والمنشآت الحيوية والمخابز من المياه طوال فترة الأعمال، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من التنفيذ في التوقيت المحدد دون تأخير.

وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع السويس بتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب القائمة والمتعارضة مع أعمال ربط طرق المعابر بمحافظة السويس «المرحلة الثانية»، وذلك بطريق السويس – الإسماعيلية الصحراوي، وتشمل الأعمال ربط خط مياه طرد محطة مياه أبو عارف الجديدة لتغذية قطاع الجناين حتى منطقة النفق، إلى جانب تغيير المحابس القائمة على شبكات مياه الجناين.

وتستلزم هذه الأعمال إيقاف محطة مياه الشرب أبو عارف الجديدة عن العمل وقطع المياه لمدة 12 ساعة، اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، للانتهاء من أعمال الربط وتغيير المحابس.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: منطقة عمر بن الخطاب، الألبان القديمة، كفر حودة، منطقة أبو عارف بالكامل «طريق السكة الحديد – الزرقان»، قرية عامر غرب، البطراوي، ك46، أرض حنضل، أبو ترك، العمدة، منطقة أبو سيال، النفق، وجميع المناطق الحيوية بطريق السويس – الإسماعيلية الصحراوي.

أما المناطق المتأثرة بضعف المياه فهي: قرية الألبان الجديدة، قرية محمد عبده، المجزر الآلي، قرية الرائد، منطقة المشروع، جبلاية الفار، أبو عارف طريق الترعة حتى منطقة قرية عامر شرق، غرب الترعة، سكة البنا، الحسني.

