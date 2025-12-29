الإثنين 29 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تحذير من ضربات الرعد والبرد في هذه المناطق الآن

الطقس اليوم، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الرعدية الممطرة على شرق الإسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة- كفر الشيخ)، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

الطقس الآن، سحب ممطرة وأجواء شديدة البرودة

الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق


وحذرت الأرصاد من ضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الاحساس من برودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد،و السواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

